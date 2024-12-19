شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12 مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة باستغلال الرواسب في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

مخالفة نقل الحطب المحلي

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (12) مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسيات الأفغانية والإثيوبية والسودانية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في تكسير ونقل الصخور.كما ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترين مكعبين من الحطب المحلي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (29985) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.