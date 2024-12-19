شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "اعتدال" يبحث مكافحة التطرف مع ممثل البرلمان الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي عضو لجنتي الشؤون الخارجية والمجتمعية ولجنة الدفاع في البرلمان الإيطالي إيمانويل لوبيرفيدو، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث جهود مكافحة الفكر المتطرف، واطلع الوفد على جهود "اعتدال" في مكافحة الفكر المتطرف، والإستراتيجيات المتبعة للحد من آثار المحتوى المتطرف، إضافة إلى المبادرات المجتمعية لنشر مبادئ التسامح وتعزيز ثقافة الاعتدال.

