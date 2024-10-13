شكرا لقرائتكم خبر عن «وظائف 2024» يتيح خدمة التسجيل الإلكتروني المسبق للباحثين عن فرصة وظيفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتيح معرض وظائف 2024 الذي تطلقه غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف الإثنين المقبل، للباحثين والباحثات عن فرصة وظيفية، التسجيل عبر الموقع الرسمي للمعرض، فيما يتطلب تعبئة استمارة تسجيل بسيطة إلكترونيا.

ويقام المعرض برعاية صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في الفترة من 14 - 16 أكتوبر على أرض شركة معارض الظهران الدولية "الظهران إكسبو" بالراكة.

وتتضمن الاستثمار الإلكترونية، المعلومات الشخصية والخبرات المتوفرة والحصول على رمز الاستجابة السريع QR، فيما يعد التسجيل شرط لدخول المعرض و يمنع إحضار أية أوراق أو سيرة ذاتية مكتوبة.

ويهدف المعرض إلى توفير منصة متكاملة تجمع بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف في السوق المحلي، ويتميز بتنوع الشركات المشاركة، حيث تشمل مجموعة من الشركات الكبرى في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والخدمات، والقطاع الصحي.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الرزيزاء: إن المعرض، يسهم بفعالية في خطة التوطين التي تدعمها الدولة حفظها الله لخفض معدلات البطالة وصولا إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للشركات والمؤسسات الراغبة في دعم فريق العمل لديها في المهارات والخبرات الوطنية.

وأوضح الرزيزاء أن المعرض يتيح للباحثين والباحثات عن فرص وظيفية التواصل المباشر مع أصحاب العمل وممثلي المؤسسات، ويمكنهم الاستفسار والتعرف على المزيد حول الشركات واحتياجاتها من التخصصات والفرص المتاحة.

وأشار إلى أن المعرض وخلال سنوات انعقاده أظهر اهتمام الكثير من الشباب والشابات السعوديين الذين يحملون تخصصات حديثة تواكب التطور السريع في سوق العمل ومتطلباته من حيث التخصصات والتفاصيل الفنية وأيضا المهارات.

ويمثل المعرض فرصة للباحثين عن العمل للتعرف على صناعة أو تخصص بشكل أفضل بحيث يمكنهم ذلك من استكشاف الشركات والمؤسسات المشاركة ومعرفة المزيد عن احتياجات الصناعة والاتجاهات العالمية الحالية، كما يمكن للمشاركين في المعرض تقديم سيرتهم الذاتية إلكترونيا وبشكل مباشر إلى مسؤولي الموارد البشرية. ويؤدي ذلك إلى سهولة التقديم وزيادة فرص إيجاد الوظيفة المناسبة.

ودعت غرفة الشرقية بالباحثين والباحثات عن فرصة وظيفية إلى إكمال عملية التسجيل الإلكتروني في المعرض حيث يمثل فرصة فريدة لاكتساب المعرفة، وتوسيع الشبكات المهنية، وزيادة فرص الحصول على وظائف ملائمة.

