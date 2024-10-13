روبي بالفستان الأبيض ومفاجأة لها على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية روبي حفلا غنائيا في مصر، حيث ارتدت فستاناً أبيض من تصميم العلامة التجارية Clea، ويصل سعره إلى 26 ألف جنيه.

هذا سعر إطلالة هنا الزاهد التي اختارتها لحضور مبارة كرة السلة الأميركية



وقام منظمي الحفل بمفاجأة روبي بالإحتفال بعيد ميلادها.

ومن بين الأغنيات التي غنتها روبي وتفاعل معها الجمهور "هوبا" و"ليه بيداري" و"نمت ننه" و"الليلة حلوة" و"3 ساعات متواصلة" و"قولوا للمتغاظ" و"انت عارف ليه".

كما أنه كان ختام الحفل مع أغنية "قلبي بلاستيك".

وقبل صعود روبي على المسرح تضمن الحفل فقرة للدي جي مارتن، وفقرة للفنان المصري أوكا، ثم الفنان أبو الأنوار وعازفة الساكس رحمة حسن.

كما تجدر الإشارة أن الحفل كان يجمع بين الفنانة روبي والفنان رامي صبري.