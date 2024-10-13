- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية روبي حفلا غنائيا في مصر، حيث ارتدت فستاناً أبيض من تصميم العلامة التجارية Clea، ويصل سعره إلى 26 ألف جنيه.
وقام منظمي الحفل بمفاجأة روبي بالإحتفال بعيد ميلادها.
ومن بين الأغنيات التي غنتها روبي وتفاعل معها الجمهور "هوبا" و"ليه بيداري" و"نمت ننه" و"الليلة حلوة" و"3 ساعات متواصلة" و"قولوا للمتغاظ" و"انت عارف ليه".
كما أنه كان ختام الحفل مع أغنية "قلبي بلاستيك".
وقبل صعود روبي على المسرح تضمن الحفل فقرة للدي جي مارتن، وفقرة للفنان المصري أوكا، ثم الفنان أبو الأنوار وعازفة الساكس رحمة حسن.
كما تجدر الإشارة أن الحفل كان يجمع بين الفنانة روبي والفنان رامي صبري.
كانت هذه تفاصيل خبر روبي بالفستان الأبيض ومفاجأة لها على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.