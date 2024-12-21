خاص - نضال الأشقر دعوتُ إلى طرح حالة جديدة للمسرح وأشجع التلامذة على تقديم أعمال من الواقع

ميرنا وليد - بيروت - دعت مؤسِسة مسرح "المدينة" الممثلة والكاتبة والمخرجة نضال الأشقر، إلى لقاء، بحضور مجلس الأمناء وأهل الإعلام والأصدقاء، محوره المسرح المأزوم، وعنوانه العريض "ماذا نريد من المسرح الآن؟"، وهدفه جمع الأفكار لإيجاد مقترحات، لما يمكن أن يقدمه المسرح اللبناني بعد الحرب، وما هي المواضيع التي تهّم الجمهور، والتي يمكن التطرق إليها، وطرحها إنطلاقاً من قناعتها بأن الممثل والمسرح هما مؤثران فاعلان من خلال أعمالهما الهادفة.

أسست نضال الأشقر مسرح "المدينة" عام 1994 في شارع الحمرا في بيروت، ولم يكن الهدف منه تجارياً، بل إعتماد نهج مميز. وقد واجه مسرح "المدينة" تحديات عديدة وظروفاً أمنية خطيرة، منها عدة جولات من الحروب، وإنفجار مرفأ بيروت.

موقع "الفن" إلتقى نضال الأشقر، وكان لنا معها هذا الحوار.

لماذا قررتِ الدعوة إلى هذا اللقاء؟

بعد الحرب المدمرة، والظروف الإنسانية الصعبة التي نتجت عنها، قررتُ الدعوة الى إجتماع، لطرح حالة جديدة للمسرح، ومناقشة المواضيع التي تهم الجمهور، والتي يمكن التطرق إليها. كما نطمح إلى تقديم أعمال، تطرح المشاكل التي نواجهها، والتي لا نستطيع التغلب عليها، أبرزها الفقر، ونتائج الحرب المدمّرة.

ماذا عن البرنامج؟

البرنامج يضم نشاطات لغاية شهر أيار/مايو المقبل، على أن يعلن لاحقاً عن الأعمال حتى نهاية السنة، وهو يضم ندى كانو وزاهي وهبي مع سلوى جرادات في قراءات وموسيقى، وهي أعمال تُفرح القلب، وقادرة على أن تجذب الناس إلى المسرح، بالرغم من أحزانهم، والتفاعل مع الأعمال التي نقدمها. في البرنامج أيضاً مصمم الرقص علي شحرور، الذي سيقدم أول عرض عالمي في مسرح "المدينة"، قبل أن ينتقل إلى مسرح "أفينيون". كذلك الممثل والكاتب جورج خباز، الذي يحضّر مفاجأة لمسرح "المدينة". وستقام سلسلة محاضرات مرة واحدة شهرياً، وسيكون محورها حاضر ومستقبل لبنان، والأسلوب الجديد المطلوب إعتماده للخروج من الوضع الحالي، بعد أن فقد لبنان ثقة الجميع، رغم جماله.

كيف سيجذب مسرح "المدينة" الممثلين والمخرجين الشباب؟

سيقدم لهم مسرح "المدينة" أسعاراً تشجيعية، رغم الإمكانات الضئيلة، وسيكون المسرح الصغير، الذي يتسع لـ 120 شخصاً، بتصرفهم لتشجيع التلامذة في الجامعات على تقديم أفكار جديدة، وأن تكون أعمالهم لها علاقة بالحاضر. سوف تقام في المسرح الصغير محترفات الإبداع للأطفال، من عمر 3 إلى 13 عاماً، الذين لم يتمكنوا بعد من العودة إلى منازلهم المدمرة، وستهتم بهذا النشاط الدكتورة منى كنيعو، في شهر شباط المقبل، كما ستُعرض في مسرح "المدينة" أفلام قيّمة، منها فيلم "مدينتان" لـ عمر نعيم.

هل لاقى الإجتماع التجاوب المطلوب؟

نعم، وقد بدأنا بتلقي أفكار جديدة، وسوف نبدأ بالإطلاع عليها، وإذا كانت قيّمة سنعتمدها فوراً. ينقصنا التمويل بغياب الدولة، وأنا ليس عندي ngo وتمويل خارجي، وعليّ الحصول على التمويل من الناس والأصدقاء. لا يكتفي مسرح "المدينة" بالأعمال التجارية من أجل الربح المادي، مع العلم أن بعضها قادرة على أن تكون ذات مستوى. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر، ستُفتح أبواب مسرح "المدينة" مجاناً لفرقة زكي ناصيف مع المغنين التابعين لها.

البرنامج

-​​​المسرح الكبير، فيلم "مدينتان" لـ عمر نعيم، الدعوة عامة.

-29 كانون الأول فرقة زكي ناصيف من الجامعة الأميركية في بيروت، الدعوة عامة.

كانون الثاني 2025

-مسرحية لـ يحيى جابر.

-عرض راقص مع بسام أبو دياب.

-مسرحية لـ جورج خباز.



شباط 2025

-من 3 و لغاية 16 شباط علي شحرور (Residence).

-سلوى جرادات وزاهي وهبي.

-عرض كوميدي لـ نبيل صوالحه بعنوان" مغامرة في بلاد الأندلس" (التواريخ تحدد لاحقاً).

-المسرح الصغير وقاعة جون ليتل وود، محترفات الإبداع للأطفال.

أول آذار 2025

-عرض راقص جديد لـ ندى كانو.

-سلسلة محاضرات بعنوان "كيف الخروج من المأزق"، مع إق‎تصاديين ومفكرين ومسرحيين وكتاب.

نيسان - أيار 2025

العرض العالمي الأول الجديد لـ علي شحرور.