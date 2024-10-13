اخبار السعوديه

طقس الأحد.. استمرار الأمطار الرعدية على 4 مناطق وضباب بسواحل الشرقية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. استمرار الأمطار الرعدية على 4 مناطق وضباب بسواحل الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطنى للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.
حسب بيان المركز؛ تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الطقس في المملكة

وتؤدي الأمطار إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقة الشرقية.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا