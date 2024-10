شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. استمرار الأمطار الرعدية على 4 مناطق وضباب بسواحل الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في المملكة

كشف المركز الوطنى للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان المركز؛ تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة. وتؤدي الأمطار إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقة الشرقية.