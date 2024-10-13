شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. استمرار الأمطار الرعدية على 4 مناطق وضباب بسواحل الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطنى للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.
حسب بيان المركز؛ تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقة الشرقية.
حسب بيان المركز؛ تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
بالصور.. أمطار غزيرة على #المسجد_الحرام#اليوم | #مكة_الآن— صحيفة اليوم (@alyaum) October 10, 2024
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الطقس في المملكةوتؤدي الأمطار إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقة الشرقية.