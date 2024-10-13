شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| محمية الملك سلمان تحتضن 290 نوعًا من الطيور والان نبدء بالتفاصيل

محمية الملك سلمان

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن العديد من الطيور الموثق مشاهدتها في المحمية بلغت أكثر من 290 نوعًا، منها 88% مهاجرة تعبر عن طريق المحمية، و12% مقيمة في المحمية.وهي تمثل 58% من إجمالي الطيور المسجلة بالمملكة، و26 نوعًا من الطيور على القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية، حيث تركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها.وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أولى المحطات في المملكة التي تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من قارتي آسيا وأوروبا خلال هجرة الخريف وآخر المحطات في المملكة التي تودع الطيور المهاجرة القادمة من القارة الأفريقية خلال رحلة العودة في هجرة الربيع وملاذًا طبيعيًّا، وذلك بفضل بيئتها المتوازنة وتضاريسها المتنوعة، من أشهرها عقاب السهول، والعقاب الملكي الشرقي والقطقاط الاجتماعي والحبارى.