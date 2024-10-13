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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| محمية الملك سلمان تحتضن 290 نوعًا من الطيور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن العديد من الطيور الموثق مشاهدتها في المحمية بلغت أكثر من 290 نوعًا، منها 88% مهاجرة تعبر عن طريق المحمية، و12% مقيمة في المحمية.
وهي تمثل 58% من إجمالي الطيور المسجلة بالمملكة، و26 نوعًا من الطيور على القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية، حيث تركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها.
وهي تمثل 58% من إجمالي الطيور المسجلة بالمملكة، و26 نوعًا من الطيور على القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية، حيث تركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها.