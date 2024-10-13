شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت شهرية تصل إلى 800 ريال للقيادات التربوية والمشرفين وفق لائحة الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

.

أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار غزيرة على محافظتي أضم والليث أمطار غزيرة وسيول.. الدفاع المدني يحذر من طقس 4 مناطق

الترقية والعلاوة السنوية

.

أولًا، أن يحصل على جميع العلاوات السنوية في المستوى المثبت عليه، وأن يمضي في الدرجة الأخيرة منه مدة لا تقل عن سنة كاملة، مع استبعاد مدة الغياب التي لا يصرف عنها راتب.

ثانيًا، ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير "جيد" أو ما يعادله .

.

.

.

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية التي تتضمن منح مكافآت شهرية للموظفين المشمولين بها، بحيث يُصرف لقائد المدرسة مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال.ويُصرف لوكيل المدرسة مكافأة مقدارها 500 ريال شهريًا، ويُصرف للمشرف التربوي مكافأة مقدارها 500 ريال شهريًا، وذلك خلال مدة التكليفكما تنص اللائحة على منح الموظف المشمول بها علاوة سنوية تُحسب وفقًا لسلم الرواتب الملحق بها وبحسب الترتيب المقرر للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية.ويستمر الموظف الذي يصل إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير، ويحمل مؤهلًا لا يقل عن شهادة الماجستير في إحدى التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام، في الحصول على زيادة سنوية تعادل آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة، بشرط توفر الشروط المطلوبة لمنحها.وتُمنح هذه الزيادة وقت استحقاق العلاوة السنوية، وتُعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ولا تحتسب لغرض التقاعد، على ألا تتجاوز ثلاث مرات كحد أقصىوينتقل الموظف المشمول باللائحة من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في نفس الرتبة بالشروط التالية:وتحرم اللائحة الموظف من العلاوة السنوية في حالات محددة، منها إذا حصل الموظف على تقييم أداء وظيفي بتقدير "مرضٍ" فما دونه أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، أو إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يقم بتجديدها في الوقت المحدد وفقًا للقواعد المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة، مع استثناء الموظفين العاملين في وظائف مساعد معلم.وأيضًا يُحرم الموظف من العلاوة السنوية إذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة، سواء كان التغيب لمدة واحدة أو عدة مدد تزيد في مجملها على خمسة عشر يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوةوفيما يخص الترقية، يُمنح الموظف المشمول باللائحة عند ترقيته راتب أول درجة في مستوى الرتبة التي يرقى إليها.فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يُمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها الموظف المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة السنوية المحددة للرتبة التي كان يشغلها قبل الترقية إلى الرتبة الأعلىتأتي هذه الأحكام ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير بيئة العمل التعليمية وتحفيز المعلمين والمشرفين التربويين، بهدف تحقيق رؤية المملكة في رفع جودة التعليم وتوفير بيئة عمل تشجع على الإبداع والتميز وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم