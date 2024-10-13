تكنولوجيا: Xbox Cloud Gaming ستتيح قريبًا بث أي لعبة تمتلكها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط مايكروسوفت لإتاحة البث السحابي لأي لعبة يمتلكها المستخدمون عبر Xbox، وهي خطوة تعتبر منفصلة عن الألعاب المتاحة من خلال Xbox Game Pass.

وفقًا لتقرير من The Verge، تعمل مايكروسوفت على إعادة هيكلة طريقة تقديم خدمة الألعاب السحابية. في النموذج الحالي، يمكن للمستخدمين بث عدد محدود من الألعاب المحددة مسبقًا من خلال تطبيق Xbox على أجهزتهم. ومع ذلك، اعتبارًا من نوفمبر، سيتم إلغاء هذه القيود، وسيتاح للمستخدمين بث أي لعبة يمتلكونها عبر Xbox.

هذا التغيير يمثل خطوة كبيرة من حيث توسيع نطاق الألعاب المتاحة للبث، حيث ستنتقل الخدمة من تقديم مئات العناوين إلى الآلاف. يُشار إلى هذا التوسع باسم “مشروع لابلاند”، ومن المتوقع أن يتم طرحه أولاً لعدد محدود من مستخدمي Xbox Insider في نوفمبر بهدف اختبار الحدود الفنية لهذه الخدمة.

وعلى الرغم من أن المشروع قد لا يكون متاحًا على نطاق واسع قبل بضعة أشهر أو حتى العام المقبل، فإن المرحلة التجريبية ستبدأ في الشهر القادم.

تأتي هذه التحركات في الوقت الذي تسعى فيه Xbox لتعزيز وجودها على أجهزة أندرويد. أيضًا في شهر نوفمبر، سيتمكن اللاعبون من شراء ألعاب Xbox وتشغيلها على هواتفهم التي تعمل بنظام أندرويد، مع إمكانية بث هذه العناوين حتى لو لم تكن مدرجة حاليًا في مكتبة Xbox Cloud Gaming.

من شأن هذا التطور أن يمكّن مايكروسوفت من المنافسة بشكل أكثر حدة مع Nvidia وخدمة GeForce Now، التي تتطلب حاليًا من المستخدمين امتلاك الألعاب التي يرغبون في بثها. لكن مع خدمة البث من Xbox، سيتمكن اللاعبون من بث أي لعبة يمتلكونها، سواء كانت مشتراة عبر Steam أو Epic Games أو غيرها.

ومع أن جودة البث على Xbox ما زالت بحاجة إلى التحسين، فإن مايكروسوفت قد تتمكن من تحدي Nvidia إذا تمكنت من تحسين جودة تطوير الألعاب وتدفق البث، ما قد يدفعها إلى منافسة مباشرة على صدارة هذا المجال.

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