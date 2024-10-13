"اليونيسف": حياة الأطفال في الشرق الأوسط تتعرض للدمار بسبب الصراعات المستمرة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للأطفال "اليونيسف"، أن "حياة الأطفال في الشرق الأوسط تتعرض للدمار بسبب الصراعات المستمرة"، مشددةً على "ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية والمدارس والمرافق الصحية".
كذلك شددت المنظمة على "ضرورة سماح كافة الأطراف بالوصول غير المقيد إلى المساعدات المنقذة للحياة"، لافتةًالى أن "هذه الالتزامات تم تجاهلها بشكل واضح بالمنطقة، وأن الأطفال لا يبدأون الحروب وليس لديهم القدرة على إنهائها، لكن حياتهم تدمرها الصراعات".
وكشفت أنه "قتل عشرات آلاف الأطفال، ولا يزال الآلاف في الأسر، ونازحون، وأيتام، وغير ملتحقين بالمدارس، ومصابون بصدمات نفسية بسبب العنف والحرب"، مطالبةً بـ"إنهاء العنف ضد الأطفال".
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