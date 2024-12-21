توجهت عناصر الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل وسيارات الصليب الأحمر اللبناني الى بلدة بني حيان للكشف عن مصير السيدة فيروز جابر، التي كان فقد الاتصال بها إثر دخول الجيش الإسرائيلي إلى بلدتها. وكان بانتظارهم عند مفرق البلدة رئيس البلدية يحيا جابر. وقد عُلم أنه تم العثور عليها وهي بخير.

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مواطنة كان فُقد الاتصال بها في بلدة بني حيان وهي بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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