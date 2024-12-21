الخارجية الباكستانية: مزاعم أميركا بشأن برنامجنا الصاروخي لا أساس لها من الصحة وتفتقر للعقلانية

نفت وزارة الخارجية الباكستانية تصريحات مسؤول أميركي كبير بأن برنامج البلاد الصاروخي قد يشكل في نهاية المطاف تهديدا للولايات المتحدة، ووصفتها بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة و"تفتقر إلى العقلانية".

وردا على تصريحات نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر الأسبوع الماضي، بإن تطوير باكستان لصواريخ باليستية طويلة المدى يمثل "تهديدا ناشئا"، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن تصور وجود ذلك التهديد "أمر مؤسف". وأضافت في بيان "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى العقلانية والحس التاريخي".

وذكرت الوزارة إن قدرات باكستان الاستراتيجية مخصصة فقط للدفاع عن سيادتها والحفاظ على استقرار المنطقة، ولا ينبغي اعتبارها تهديدا لأي دولة أخرى.