الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة تسللت إلى جنوب إسرائيل من منطقة الشرق

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض في أجواء الدولة العبرية طائرة مسيّرة آتية من جهة الشرق، وذلك بعيد ساعات من إصابة 16 شخصا بجروح طفيفة في تلّ أبيب إثر سقوط صاروخ أطلقه من اليمن الحوثيون.

وذكر الجيش في بيان، إنّه "إثر صفّارات الإنذار التي دوّت قبل قليل في غفولوت وتالمي إلياهو وعين هابسور (قرب قطاع غزة) للتحذير من تسلّل طائرة بدون طيّار، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة بدون طيّار عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق".

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى ان المسيرة التي تم اعتراضها أُطلقت على الأرجح من اليمن.

ولفت الجيش الإسرائيلي الى ان التحقيق في سقوط الصاروخ الذي أطلق من اليمن مستمر حتى اللحظة، ودفاعنا الجوي ليس محكما تماما ويجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.