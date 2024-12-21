انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لعملية دهس من قبل سيارة "مرسيدس" بيضاء اللون لدراج من قوى الأمن الداخلي في محلة ⁧‫ستاركو‬⁩ ⁧‫وسط بيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر عملية دهس لدراج من قوى الأمن الداخلي في محلة ⁧‫ستاركو‬⁩ ⁧‫وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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