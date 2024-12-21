تكتل "التوافق الوطني": قرارنا حر ومستقل وأعضاؤنا يختارون بأنفسهم من سيدعمون للرئاسة

أشار تكتّل "التّوافق الوطني" إلى أنّ "بعد أسبوع من انطلاق التكتّل في مشاوراته الرّئاسيّة المستمرّة لغاية موعد جلسة الانتخاب، والّذي التقى خلاله العديد من المرشّحين، يهمّ التكتّل التّذكير بأنّ قراره حرّ ومستقل، وسيصدر حصرًا بالتّشاور بين أعضائه"، مؤكّدًا "أنّه لا يزال في طور الدّراسة والمشاورات ولقاء المرشّحين، ولم يتمّ اتخاذ أي قرار يتعلّق بالملف الرّئاسي".

وتمنّى أعضاء التّكتّل في بيان، على "الجميع وخصوصًا الأصدقاء الّذين لم يعلموا أنّ هناك تكتّلًا يضمّ 5 نوّاب سنّة"، أن "لا يختاروا أو يقرّروا عنهم مع أي جهة أو ضدّ أي جهة سيتموضع التّكتّل في التّاسع من كانون الثّاني المقبل"، مشدّدين على أنّ "أعضاء التّكتّل يملكون الحيثيّة والبلوغ الكافي ليقرّروا ويختاروا بأنفسهم مَن سيدعمون للرّئاسة، وأيّ كلام حول احتسابهم ضمن الـ51 صوتًا الّتي حصل عليها رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية في وقت سابق، هو كلام غير صحيح".