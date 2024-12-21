أسرة الطفولة بحركة الشبيبة الأرثوذكسية ضمن رعيتَي الشويفات وبسابا نظمت حفلا ميلاديًا

نظّمت أسرة الطّفولة في حركة الشبيبة الأرثوذكسيّة ضمن رعيّتَي الشويفات وبسابا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حفلًا ميلاديًّا للأولاد في قاعة كنيسة مار ميخائيل المدبّر في الشّويفات، تضمّن عرض مسرحيّة توجيهيّة وتوزيع هدايا وأناشيد ميلاديّة.
وقد شكر كاهن الرعيّة الأب الياس كرم، أسرة الطّفولة على "جهودهم في سبيل إدخال الفرح إلى قلوب الأولاد والمعرفة إلى عقولهم".
مع الإشارة إلى أنّ حركة الشّبيبة الأرثوذكسيّة في رعيّتَي بسابا والشويفات ستقدّم أمسية ترانيم ميلاديّة، عند السّأعة السّابعة من مساء السّبت 28 الحالي، في كنيسة القدّيس جاورجيوس- بسابا.
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