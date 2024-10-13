الصحة المصرية: إصابة 20 راكبًا نتيجة حادث تصادم قطارَي المنيا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، "وقوع 20 مصابًا، نتيجة تصادم قطاريَن أثناء سيرهما على قضبان السكة الحديد، مما أسفر عن سقوط عدد من العربات في ترعة الإبراهيمية".

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