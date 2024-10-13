ليلى علوي تحضر للعودة إلى موسم الرياض

بدأت الفنانة ليلى علوي، في التحضير للعودة إلى موسم الرياض في نسخته الخامسة بمسرحية جديدة، وذلك بعد نجاح مسرحيتها "الصندوق الأحمر" التي قدمتها في الموسم الماضي، حيث من المقرر أن تبدأ جلسات التحضير لها خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن ليلى علوي حققت نجاحاً كبيراً في النسخة الرابعة من موسم الرياض بمسرحية "الصندوق الأحمر"، والتي شهدت عودتها إلى المسرح بعد غياب سنوات طويلة، وهي من تأليف حازم الحديدي وإخراج طارق الإبياري وشارك في العمل كل من ميمي جمال، طارق الإبياري، مروة عبد المنعم، بيومي فؤاد، سليمان عيد، نور إيهاب، إيمي طلعت زكريا، رنا رئيس.

من ناحية أخرى تستعد ليلى علوي لاستئناف تصوير فيلم "المستريحة"، من تأليف أحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح، حيث لم يتبق لها إلا أربعة أيام على انتهاء التصوير، والعمل يشارك فيه كل من: بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، نور قدري، مصطفى غريب، محمود الليثي، عمرو وهبة، محمد رضوان وآخرين.

كما تستعد ليلى لعرض فيلمها الجديد "آل شنب" والمقرر له ننهاية تشرين الثاني (أكتوبر) الجاري، ويشاركها البطولة كل من: لبلبة، سوسن بدر، هيدي كريم، أسماء جلال، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري...، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج آيتن أمين.

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