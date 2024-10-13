شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مركز الملك سلمان يسلم مساعدات غذائية ومعدات تعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أنظمة الطاقة الشمسية

1500 كرتون تمر

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 398 سلة غذائية للأسرة الأكثر احتياجًا في مديريات زنجبار وخنفر والوضيع بمحافظة أبين.واستفاد منها 2786 فردًا بواقع 398 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول معدات أنظمة الطاقة الشمسية لمكتب وزارة التربية والتعليم الفني والتدريب المهني في محافظة تعز، ضمن مشروع التدريب المهني وريادة الأعمال، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة المنشآت الصغيرة والأصغر "سبمس".وسيتولى مكتب التدريب المهني في تعز الإشراف على تأهيل المتدربين على المهارات العملية في أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتركيب الألواح الشمسية، وحلول تخزين الطاقة، إضافة إلى المعرفة الشاملة حول أنظمة الطاقة الشمسية بما في ذلك المبادئ الأساسية في التصميم والتركيب والصيانة، يستفيد منه 60 متدربًا ومتدربة.يذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب والشابات اليمنيين على المهارات المهنية والتقنية والتجارية التي تشتمل على تصنيع الأغذية، والنول اليدوي، والخياطة، وصيانة السيارات، والهواتف المحمولة، والأجهزة المنزلية، وتقنيات صيانة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، يستفيد منه 270 مستفيدًا بشكل مباشر، و1890 مستفيدًا بشكل غير مباشر.وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1500 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مخيمات النازحين بمديرية الوادي في محافظة مأرب.واستفاد منها 9000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024م.وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في اليمن.