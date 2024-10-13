"واس": مغادرة طائرة مساعدات تمثّل أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساندة الشعب اللبناني

ذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، أنّ "إنفاذًا لتوجيهات الملك السّعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة جسرًا جوّيًّا إلى ​الشعب اللبناني​ الشّقيق، لمساندته في مواجهة هذه الظّروف الحرجة".

وأشارت إلى أنّ "اليوم، غادرت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، طائرة تمثّل أولى طلائع الجسر الجوّي، وعلى متنها مساعدات غذائيّة وطبيّة وإيوائيّة، متّجهة إلى ​مطار بيروت الدولي​".

وأكّد المشرف العام على المركز عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أنّ "هذه المبادرة الكريمة تعكس الحسّ الإنساني النّبيل الّذي تتّسم به ​السعودية​ حكومةً وشعبًا، وتأتي استمرارًا لمسيرة الخير والعطاء، وتجدّد وقوف السّعوديّة الدّائم مع الشّعوب والدّول المحتاجة حول العالم، لمواجهة الظّروف والمحن الّتي تمرّ بها".