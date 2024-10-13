شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين في قصف الاحتلال منزلًا وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية من المخيم.

وفي القدس المحتلة، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة العيسوية.

كما اعتقل أربعة آخرين خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في البلدة، وسط إطلاق نار تجاه منازل الفلسطينيين.