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استشهاد 8 فلسطينيين في قصف الاحتلال منزلًا وسط قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية من المخيم.
وفي القدس المحتلة، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة العيسوية.
كما اعتقل أربعة آخرين خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في البلدة، وسط إطلاق نار تجاه منازل الفلسطينيين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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