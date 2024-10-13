"مسام" يعلن إزالة 630 لغماً وذخيرة حوثية خلال الأسبوع الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، أن فرقه الميدانية تمكنت من إزالة 630 لغمًا أرضيًا وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة خلال الأسبوع الفائت من عدة محافظات يمنية.

وقالت غرفة عمليات مشروع مسام في بيان لها إن الفرق نزعت 630 لغما وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الماضي (5 ـ 11 أكتوبر) شملت 598 ذخيرة غير منفجرة، و28 لغماً مضاداً للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد، وعبوة ناسفة واحدة، وبذلك يصل إجمالي العناصر التي تم إزالتها في الفترة من 1 أكتوبر إلى 11 أكتوبر إلى 2209.

وذكر البيان أن فرق المشروع طهرت 272,789 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي ما تم تطهيره حتى الآن هذا الشهر إلى 513,364 متراً مربعاً، و 60,781,715 متراً مربعاً منذ بداية المشروع.

وأشار إلى أنه ومنذ انطلاق المشروع نهاية يونيو 2018م وحتى 11 أكتوبر الجاري، قامت فرق مشروع مسام بتحديد وتدمير 465,882 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في المناطق المحررة في اليمن.