محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قطع محمد صلاح كابيتانو المنتخب المصري، خطوة هامة نحو التربع على صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلا في تاريخ الفراعنة، بعد أن هز شباك المرابطون.

وبفضل هدفه الأخير، قلص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الفارق مع مدربه الوطني، ​حسام حسن​، الهداف التاريخي لمنتخب الساجدين برصيد 68 هدفاً.

وأحرز محمد صلاح هدفا في الدقيقة 79، من تمريرة عرضية أرسلها ظهير بيراميدز، محمد حمدي ببراعة، وحولها قائد الفراعنة في المرمى، ليصل جناح الريدز إلى هدفه رقم 57.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين بفارق 11 هدف فقط عن معادلة رقم المهاجم الأسطوري حسام حسن، الذي يتربع على صدارة القائمة التاريخية، بإجمالي 68 هدفا في مختلف المنافسات.

وفي المركز الثالث، يأتي أسطورة نادي الترسانة ومنتخب مصر حسن الشاذلي، الذي سجل بالقميص الوطني 42 هدفاً، على الصعيد الدولي.

وتعد مباراة موريتانيا الأخيرة، رقم 101 لـ محمد صلاح مع كتيبة الفراعنة، بعدما افتتح سجل مشاركاته بقميص مصر يوم 3 سبتمبر 2011، أمام منتخب سيراليون في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح يغيب عن مباراة مصر وموريتانيا

على جانب آخر استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على موقف اللاعب محمد صلاح من السفر مع بعثة الفريق لخوض مباراة موريتانيا القادمة فى تصفيات أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع موريتانيا يوم الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا القادمة التي تنظمها الأراضي المغربية 2025.

حيث تقرر إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها الثلاثاء القادم، بسبب خوض اللقاء على ملعب نجيل صناعى، وهو أمر يصعب خوض صلاح للمباراة.

لذا تقرر خروج محمد صلاح من قائمة منتخب مصر، ولن يسافر مع البعثة المصرية التي ستغادر القاهرة غدا الأحد إلى موريتانيا.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة تم الاتفاق خلال الجلسة على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ .