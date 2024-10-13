السعودية | ثاني إجازة مدرسية مطولة.. الخميس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - طلاب يستمعون إلى شرح معلمهم في مدرسة بالشرقية. (واس)

الخليج 365_الرياض

يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة الخميس القادم، بثاني إجازة مدرسية مطولة تنتهي بنهاية السبت 19 /‏‏10 /‏‏2024، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1446هـ. وتشمل الإجازة الكوادر الإدارية والتعليمية في المراحل الدراسية الثلاث.

من جانب آخر، حددت وزارة التعليم، الخميس القادم موعداً لإعداد جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس وللمرحلتين المتوسطة والثانوية (المواد التحريرية والمواد ذات الجانبين) وإدراجها في نظام «نور» الإلكتروني وإعلانها وتسليم نسخة لكل طالب وطالبة قبل بدء الاختبارات بوقت كاف.

يشار إلى أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للتعليم المدمج لنظام المسارات بالمرحلة الثانوية، سوف تبدأ العشرين من ربيع الثاني الحالي، فيما تبدأ اختبارات المواد ذات الجانبين (عملي – شفوي) التي تقل أو تساوي درجة النظري عن العملي وتستمر لمدة ثلاثة أيام على أن تبدأ الاختبارات التحريرية لبقية المواد الدراسية اعتباراً من الأول من جماد الأول القادم وتستمر خمسة أيام.

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