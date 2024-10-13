إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش وسع الليلة المناورات البرية في جنوب لبنان مرة أخرى

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الجيش وسع الليلة المناورات البرية في جنوب لبنان مرة أخرى".

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن "استدعاء فرقة عسكرية إضافية للانضمام إلى العملية البرية في جنوب لبنان"، لافتاً الى أن "الفرقة 146 بدأت تنفيذ عمليات محددة ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب".

وزعم أدرعي، أن "الفرقة 146 تعد فرقة الاحتياط الأولى التي تنخرط في القتال في جنوب لبنان في اطار حملة سهام الشمال حيث تعمل القوات برفقة قوات مدفعية وقوات إضافية لكشف بنى تحتية للعدو وتدميرها".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.