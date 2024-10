شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

تحطم مروحية

الدمام - شريف احمد - قتل 6 أشخاص إثر تحطم مروحية إطفاء في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل، حسبما أفادت السلطات المحلية يوم السبت.وفقدت المروحية منذ ظهر الجمعة وجرى العثور عليها صباح السبت بالقرب من بلدة أورو بريتو. وكان على متن المروحية أربعة من رجال الإطفاء وممرض وطبيب. وكان قد جرى إرسال الطاقم للمساعدة في البحث عن طائرة صغيرة تحطمت بالقرب من أورو بريتو.