شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات نارية اليوم في دورى المحترفين.. أبرزها المقاولون والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين بـ5 مواجهات نارية بين بروكسى مع طنطا، راية مع أبو قير للأسمدة، منتخب السويس مع القناة، وأخيرا المقاولون مع الداخلية في السادسة مساء.

ويحل فريق أبو قير للأسمدة متصدر الترتيب ضيفاً على فريق راية، بحثا عن العودة بالنقاط الثلاثة ومواصلة الصدارة، فيما يبحث فريق راية عن تحقيق الفوز الأول والثلاث نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى.

ويلتقى منتخب السويس مع القناة، في لقاء الجريحين بعدما سقط الفريقان في فخ الهزيمة في الجولة الأولى، ويسعى منتخب السويس لتحقيق الفوز الأول في ملعبه، بينما يأمل أحمد العجوز في تصحيح المسار والعودة بنتيجة إيجابية بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام المقاولون العرب.

ويحل فريق طنطا ضيفا على فريق بروكسى، بحثا عن أول انتصاراته في دورى المحترفين بعد الخسارة في الجولة الأولى، وطالب محمد حليم لاعبيه ببذل أقصى جهد من أجل العودة من إسكندرية بالنقاط الثلاثة، فيما يسعى محمد حامد مدرب بروكسى لاستغلال ملبعه في خطف الفوز بعد التعادل في أول لقاء.

وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى، بمواجهة من رائحة الدورى الممتاز بين المقاولون العرب مع الداخلية، والذين هبطا الموسم الماضى، ويأمل محمد مكى في مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى على التوالي، فيما يسعى عيد مرازيق في تعديل المسار وتحقيق الانتصار الأول أمام ذئاب الجبل.

وتستكمل غدا الاثنين، مباريات الجولة الثانية بـ5 مواجهات قوية بين بترول أسيوط مع وى، والمنصورة مع السكة الحديد، وأسوان مع كهرباء الإسماعيلية، وديروط مع الترسانة، وأخيرا وادى دجلة مع لافيينا.