"النشرة": غارة إسرائيلية فجرًا على خراج يونين وتحليق كثيف لطيران الاستطلاع فوق البقاع وبعلبك

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ فجرًا غارةً على خراج بلدة يونين شمال بعلبك، من دون تسجيل إصابات"، مشيرًا إلى "تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق البقاع وصولًا إلى بعلبك، على علو منخفض".

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