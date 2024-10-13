أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارةً استهدفت مبنى في بلدة رومين، ما أدّى إلى تدميره بالكامل"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران الحربي شنّ بعد منتصف الليل، غارةً مستهدفًا المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت ودمّره بالكامل، وغارةً جوّيّةً أخرى على مبنى من 3 طبقات على أوتوستراد زفتا- النبطية، ما تسبّب بتدميره وإقفال الطّريق. كما شنّ غارةً جوّيّةً عنيفةً استهدفت بلدة عيتا الشعب".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية دمرت المسجد القديم وسط كفرتبنيت ومبنيَن في رومين وزفتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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