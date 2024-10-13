شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه فاقوس اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، نظيره فاقوس وديا، في الرابعة والنصف عصر اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وبحرص الجهاز الفني للأسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، على مواجهة خوض عدة وديات بمستويات مختلفة، للوقوف على مستوى لاعبي الدراويش بشكل أكبر، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد ويسبق ودية فاقوس، مران صباحي للفريق رغبة من الجهاز الفني في رفع اللياقة البدنية للاعبين.

وقاد حمد إبراهيم نادى الإسماعيلى فى الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدورى الممتاز، استطاع الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلى تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.