شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم جاهز لمباراة موريتانيا بعد إصابته بكدمة فى الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن إصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب عبارة عن كدمة بالعضلة الأمامية، وقال أبو العلا إن اللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية والمقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وتتوجه بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن اليوم، الأحد، إلى نواكشوط لخوض مباراة الإياب أمام منتخب موريتانيا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل في التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.