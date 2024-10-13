شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين العرب": الاحتلال مستمر في انتهاك القانون باستهداف اليونيفيل والان نبدء بالتفاصيل

حرب الإبادة الجماعية

الدمام - شريف احمد - ندد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، مؤكدًا أن الاستهداف يُعَدّ استمرارًا لانتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي.وأوضح بنعيسى في بيان له اليوم, أن قوات الاحتلال استهدفت قوات "يونيفيل" في لبنان 4 مرات ما يؤكد نيتها العدوانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يبعث برسالة للمجتمع الدولي مفادها أنه ليس هناك خطوط حمراء لجرائمه الإرهابية الدولية.وأضاف أن الكيان الاستعماري الإسرائيلي يتعمد توسيع رقعة الحرب في المنطقة باستمراره في شَنّ حرب الإبادة الجماعية في المنطقه.وطالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي ببذل قصارى جهده لإرغام الاحتلال على إيقاف حربه الوحشية بالمنطقة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين العزل والنساء والأطفال.