سلوفينيا تدين هجمات الاحتلال على قوات اليونيفيل في لبنان

قوات حفظ السلام

انضمت سلوفينيا السبت إلى المجتمع الدولي في إدانة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) ما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد القوة.وقالت وزارة الخارجية إن الحوادث تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، وأكدت مجددا دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء السلوفينية. وشددت على ضرورة حماية قوات حفظ السلام بموجب القانون الدولي، معبرة -جنبا إلى جنب مع الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن- عن قلقها العميق بشأن الهجمات على مواقع اليونيفيل يومي 10 و11 أكتوبر.كما دعت المجموعة إلى وقف فوري لإطلاق النار وسط تصاعد عدد الضحايا المدنيين والتهجير في لبنان.