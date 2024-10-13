شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يهزمن الصيد 80 - 54 فى دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على فريق الصيد بنتيجة 80-54، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة نادي الصيد، وقدم خلالها فريق سيدات سلة الأهلي عرضًا مميزًا تحت قيادة طارق خيري المدير الفني للفريق، ونجح في حسم المباراة.

وكان فريق ناشئات سلة الأهلي 16 سنة مرتبط قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الصيد بنتيجة 75-33.