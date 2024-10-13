شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض زين الدين بلعيد لضمه فى الانتقالات الصيفية الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى الزمالك خط مفاوضات مع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب سانت ترويند البلجيكي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة فى ظل رغبة جوزيه جوميز فى تدعيم دفاع الفارس الأبيض.

ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع وكيل أعمال زين الدين بلعيد لمعرفة مدى ترحيبه بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء، والتفاوض على المقابل المادى للصفقة حال ترحيب اللاعب.

وكان عبد الرحمن زيتونى وكيل زين الدين بلعيد، أكد أن الأهلى لم يفرض أى وكيل على زين الدين بلعيد، وأنا من عرضت اللاعب على الأهلى بعد موافقته ووالده على الأهلى.

وقال وكيل زين الدين بلعيد، فى مداخلة لـ"ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا أعرف لماذا يتم الاستماع لشخص لا صلة بالموضوع ولم يكن طرفا فى صفقة زين الدين بلعيد، فكان من الواجب أن يستمع الأهلى والصحافة لى أو اللاعب أو والد اللاعب وليس أحدا آخر".

وأضاف عبد الرحمن زيتونى: "كرمالى لم يكن طرفا فى مفاوضات بلعيد مع الأهلى ولا يمثل بلعيد حتى يدلى بشهادته، وهو وكيل غير معتمد حتى يدخل فى مفاوضات، وكرمالى لديه تفويض لتمثيل اللاعب فى فرنسا فقط ثم تعدى هذا الوكيل إلى تمثيل اللاعب فى أوروبا".

وتابع: "تحدثت مع اللاعب ووالده عن الأهلى وهم وافقوا لذلك عملت أنا وأحمد يحيى لعرض اللاعب على الأهلى وبدأنا المفاوضات، ثم تفاوض زين الدين بلعيد ووالده".

واختتم: "الأهلى قدم راتبا جيدا لزين بلعيد واللاعب وافق عليه وكانت الأمور تسير لنهاية المفاوضات وتوقيع العقود، ولكن اللاعب وحده هو من غيّر قراره، وفضّل الرحيل إلى أوروبا وشكر الأهلى المفاوضات بكل احترافية".