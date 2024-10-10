موعد مباراة البحرين وأندونيسيا اليوم تعرف على تردد قناة البحرين الرياضية 1 الناقلة لها

الرياض - أميرة القحطاني - ينتظر الكثير من المشجعين مبارة البحرين ضد اندونيسيا المقرر لعبها في تمام الساعة الـ 7:00 مساء، هذه المبارة التي ستعرض على قناة البحرين الرياضية مهمة حيث يسعى الأحمر للصعود إلى 6 نقاط في حال خطف الفوز من اندونسيا على أرضه وبين جماهيره، لذا ينتظر الجمهور البحريني مباراة البحرين التي ستقام على استاد البحريني الدولي اليوم ويتطلع إلى مشاهدة بث تلك المباراة في التوقيت المحدد لها دون أي تأخير، من خلال ضبط قناة البحرين الرياضية المتواجدة على قمر عرب سات، لذلك حرصنا على التسهيل والمساعد بإعداد هذا المقال لعرض تردد قناة البحرين الرياضية 2024 الذي سيضمن بمجرد ضبطه متابعة القناة والمباراة فور إنطلاقها.

مباراة البحرين أندونيسيا مباشر

لاشك أن الانتصار التاريخي لمنتخب البحرين ضد استراليا في سبتمبر الماضي رفع الروح المعنوية عاليا، وهو يواصل مسيرته للتأهل للمرحلة التالية من التصفيات لكاس العالم 2026، والذي وضعه ضمن مجموعة قوية تضم اليابان والسعودية واستراليا والصين، حيث عينه على الثلاثة نقاط للحصول عليها بمواجهة أندونيسيا خصوصا انه يلعب على أرضه وجمهوره والذي يشكل دافعاً إضافيا، مما سوف يعزز موقعه في جدول الترتيب لو فاز المنتخب البحريني وبالتالي يقربه من المراكز المؤهلة مباشرة إلى نهايات كأس العالم 2026 حيث يتأهل كل فريقين من كل مجموعة في المركز الاول والثاني مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ولمعرفة أكثر حول مباراة البحرين وأندونيسيا وكيف تشاهدها، تابع السطور الآتية

تفاصيل المباراة

التاريخ: 10 أكتوبر 2024

الوقت: 7:00 مساء بتوقيت السعودية

المكان: استاد البحرين الدولي

تردد قناة البحرين الرياضية

القمر الصناعي: عرب سات

التردد 12226

الاستقطاب أفقي H

تعديل الخطـأ 5/6

يجدر التنبيه ان معدل الترميز للتردد السابق سيكون ثابتاً وهو 27500.

إلى هنا نكون قد عرضنا عبر موقع الخليج 365 أحدث تردد قناة البحرين الرياضية 1 بالاضافة الى تقديم تفاصيل ومعلومات حول مباراة البحرين وأندونيسيا المقرر لعبها اليوم.