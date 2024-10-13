شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب منطقة بحرية قبالة كوستاريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة بحرية قبالة ساحل كوستاريكا.

وقال مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع قبالة ساحل كوستاريكا على عمق 51 كيلومترا تحت سطح البحر.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.