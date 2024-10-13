حماس لأهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة: مصير أبنائكم إلى المجهول

توجهت حركة حماس لأهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بالقول: إنه بعد مرور عام على الوعود التي قطعها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو باستعادتهم “أحياء عبر حرب الإبادة”، فإن “مصير أبنائكم إلى المجهول”.
وفي مقطع فيديو نشره موقع الحركة، أعادت حماس نشر صور وأسماء 6 أسرى إسرائيليين قتلوا بغزة وعثر الجيش على جثثهم في نفق بمدينة رفح جنوبي القطاع، مطلع أيلول الماضي.
وقالت الحركة: “وعد أهالي الأسرى بأن يعيدهم أحياء عبر الضغط العسكري وحرب الإبادة، لكنهم عادوا قتلى بسبب وعده المشؤوم”.
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