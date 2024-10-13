اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، الى انه لأول مرة بطارية دفاع جوي أميركية ستتمركز بإسرائيل استعدادا للرد الإيراني. ولفتت القناة ١٢ الإسرائيلية الى انه لأول مرة سيعمل جنود أمريكيون على تشغيل بطاريات لاعتراض الصواريخ الباليستية داخل إسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: لأول مرة بطارية دفاع جوي أميركية ستتمركز بإسرائيل استعدادا للرد الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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