شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل قندوسى: تحقيقات الأهلى مُرضية.. وهذه حقيقة اهتمام الزمالك وبيراميدز بضمه والان مع تفاصيل الخبر

يرى نصر يحيى وكيل أعمال الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار إلى سيراميكا، أن نتيجة تحقيقات الأهلي مع اللاعب كانت مرضية وغير مفاجئة، ورد اللاعب على سؤال عدم قدوم زين الدين بلعيد كان تلقائياً، ولا يقصد من خلاله اتهام أحد أو الإساءة إلى أحد، خاصة أن بلعيد صديقه في منتخب الجزائر.

وقال يحيى، في تصريحات لبرنامج "نلعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "قدمنا للأهلي ما يثبت صحة حديث أحمد قندوسي، ومن ضمن المستندات حديث بلعيد معه أنه ذكر أن قندوسي حاول إقناعه بالانضمام للأهلي، وأنه سيضيف له ويتمنى أن يتزاملا سويا في صفوف الأهلي بعد عودة قندوسي للأهلي".

وأضاف: "قندوسي من أول اللاعبين في مصر الذين تم تحديد مصيرهم قبل فتح باب الانتقالات، ولم يتأخر في استكمال إعارته إلى سيراميكا، وهو تألق مع سيراميكا ولكن كولر هو من رفض عودته للأهلي".

وتابع: "نسبة العمولة المطالب بسدادها قندوسي لأحد وكلاء اللاعبين تتجاوز 25% من قيمة عقده، وهو ما لا يعتد به، وهو رفع قضية وموقفنا قوي في هذه القضية، ومن مصادر القوى التي تدعم موقفه أن القيمة المطلوبة غير مطابقة لشروط الفيفا، ونسبة الوكيل من 3 إلى 7%".

واستطرد: "طلبنا دعم الأهلي في قضية قندوسي مع وكيل اللاعبين، واللاعب قد يكون تم معاقبته على تصريحاته في وسائل الإعلام، وفيما يخص مستقبله لا نفكر في الأمر حاليا،وسيظل اختياره للنادي الأهلي هو الخيار الأول".

وأردف: "هناك وكلاء تحدثوا معي بشأن قندوسي لتسويقه في الخليج وأوروبا، ولم يتواصل معنا أحد من الزمالك أو بيراميدز بشأن التعاقد مع اللاعب، ولو هناك أحد يدّعي يذكر مصدره بشأن ما يشاع عن اهتمامهما بضم لاعب الأهلي".

وعن تفضيل سيراميكا في تجربة الإعارة للموسم الثاني، رد: "اللاعب قضى موسما طيبا في سيراميكا، وفي أول موسم تحدثت مع اللاعب بشأن الخيارات المطروحة، وهو طلب استطلاع رأيي وأكدت له أن الأفضل له سيراميكا، وأكدت له أنه ناد مستقر وإدارته محترمة ولن تشعر بفارق كبير بعد مغادرة الأهلي، وستشعر أنك تسير بنظام قريب من الأهلي، وبناء عليه وافق على الأمر، وتواصلنا مع مسئولي سيراميكا والاتفاق لم يستغرق 5 دقائق".

واختتم: "الجميع يحبون قندوسي في سيراميكا، وعند طلب تجديد الإعارة ولم يتحدثوا عن تفاصيل وحاولوا تلبية كل رغبات اللاعب، واللاعب قضى في الأهلي 6 شهور ومتعجب من علاقته للاعب قضى 6 شهور أفضل من لاعبين قضت سنوات، ولم تتلق هذا الدعم من الجمهور الأحمر، وجمهور الأهلي متفهم ما يحدث ويدعم قندوسي، والقرار العادل كشف الأمور، وأظهر أن اللاعب لم يكن كاذبا فيما قاله، وأنتظر عودة قندوسي من معسكر منتخب الجزائر لتحديد مصيره في الفترة القادمة، ووجود سامي قمصان سهل في الأزمة وتعاون معنا بشكل كبير".