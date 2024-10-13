شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 02:00 ص

رصد مسئولو نادى الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق الأول حال التتويج ببطولة السوبر المصري الرباعى، المقرر إقامته فى الإمارات فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بمشاركة الأهلى و بيراميدز وسيراميكا.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إقامة منافسات كأس السوبر المصري 2024 في الإمارات.

وتقام النسخة الثانية من كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، بمشاركة 4 أندية، هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.



وكان اتحاد الكرة المصري قد اتفق مع مجلس أبو ظبي الرياضي على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي العام الماضي.



وحدد مجلس أبوظبي الرياضي إقامة منافسات بطولة السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.



ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبي، بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز بالسوبر المصري

يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.



ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي باستاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري



ومن المنتظر نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.