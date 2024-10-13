شكرا لقرائتكم خبر عن منسق منتخب مصر: قرار إراحة صلاح صائب.. وحسام حسن يراعى مصلحة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

يرى محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر أن قرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إراحة محمد صلاح من السفر إلى موريتانيا صائب، خاصة أن المنتخب اقترب من حسم الصعود إلى كأس الأمم الأفريقية، وأن راحة اللاعب والحفاظ عليه من اللعب على ملعب نجيل صناعي، بخلاف أن رحلة السفر إلى موريتانيا تستغرق 8 ساعات.



وأضاف المنسق الإعلامى لمنتخب مصر في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "ما حدث مع صلاح هو ما حدث مع محمد عبد المنعم عندما طلب عدم الانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر الماضي، تم السماح له بعدم القدوم، وحسام حسن كان حريصا على دعمه، وهو أمر طبيعي يتبعه الجهاز الفني مع أى لاعب بالفراعنة، لأنه يهمه مصلحة اللاعبين، وهو نفس ما حدث مع نبيل دونجا الذى فضل إراحته للحفاظ عليه".



وكشف مراد أن دونجا تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية وأجرى فحوصات من الجهاز الطبي وخضع لاختبار في مران اليوم، ولكن لا يزال يعاني من آلام في الخلفية، لذا فضل الجهاز الفني إراحته واستبعاده من المعسكر حفاظا على حالة اللاعب.



واختتم منسق المنتخب تصريحاته: "مباراة العودة أمام موريتانيا صعبة وتحتاج جهود كل اللاعبين المتواجدين في قائمة الفراعنة المسافرة إلى موريتانيا، والمنتخب يضم لاعبين كبار وعلى أعلى مستوى فني وقادرين على العودة بنقاط المباراة".