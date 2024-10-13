اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 12- 10- 2024

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 12- 10- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم، السبت، الموافق 12- 10- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا، والأهلى فى صدارة الأندية العربية بتصنيف الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء.

 

منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة، تم خلالها الاتفاق على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا

 

الزمالك يعلن إصابة مصطفى الزنارى بتمزق فى أربطة الكاحل من الدرجة الثانية

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مصطفى الزناري مدافع الأبيض، تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

الزمالك يعلن إصابة مصطفى الزنارى بتمزق فى أربطة الكاحل من الدرجة الثانية

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا