شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 12- 10- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 12- 10- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا، والأهلى فى صدارة الأندية العربية بتصنيف الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء.

منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة، تم خلالها الاتفاق على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

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