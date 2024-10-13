شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية فى اليوم الأول بمعسكر المصرى بالمغرب ودغموم يلتحق بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

خاص لاعبو النادي المصري البورسعيدي تدريبات بدنية في اليوم الأول بمعسكر الفريق المقام حالياً بمدينة بوزنيقة بالمغرب، والتي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الدار البيضاء، حيث شهد المران تواجد الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق والذي التحق بالبعثة قادماً من الجزائر.



وكانت بعثة النادي المصري وصلت فجر اليوم، السبت، إلى المغرب استعداداً للدخول في معسكر مغلق، وذلك بعد خوض مباراة ودية في المرحلة الأولى من الإعداد بالقاهرة، والتي استمرت لنحو أسبوع بعد انتهاء الراحة، حيث فاز المصري على فريق الطيران بخمسة أهداف دون مقابل، في مباراة شهدت تألق الصفقات الجديدة وخاصة السنغالي بابا بادجي المنضم إلى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".