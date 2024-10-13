أول تعليق من الزمالك بعد إيقاف القيد بسبب قضية أتشيمبونج

الشارقة - اميمة ياسر -

رد المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على إيقاف قيد النادي، بسبب قضية بنجامين أتشيمبونج، لاعب الفريق السابق، بعدما تم تأكيد الأمر من خلال تصريحات تليفزيونية لوكيله.

وبات على الزمالك سداد 200 ألف دولار، بشكل إجمالي لصالح أتشيمبونج، وذلك بعد إضافة فائدة قيمتها 85 ألف دولار.

وقال أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك: «إيقاف قيد النادي أمر متوقع، ولكن لم يتم الإخطار بأي شيء رسمي إلى الآن».

وواصل حديثه في سياق متصل عبر «القناة الأولى»: «أوفي إيجاريا خضع لكشف طبي، ولكن الإدارة قررت عدم التعاقد معه، بالتنسيق مع المدرب جوزيه جوميز».

وفيما يتعلق بحصول نادي رابيد بوخاريست الروماني على بطاقة آرون بوبيندزا الدولية، قال أحمد سالم: «أمر طبيعي صدور بطاقة دولية مؤقتة، وسيتم تقديم شكوى رسمية خلال أيام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم».