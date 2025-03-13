شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ هاني أبو ريدة بانتخابه عضوا فى مجلس فيفا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتهنئة إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة حصوله على عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس فيفا) للدورة الخامسة على التوالي على هامش الجمعية العمومية غير العادية لـ"كاف".

فى سياق مختلف، يترقب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة القمة، التي كان مقرر إقامتها أمس بين الفريقين، ولكن غاب الأهلى عن الحضور لملعب المباراة.

وأرسل الزمالك خلال الساعات الماضية خطابا إلى رابطة الأندية يطلب فيه رسميا الحصول على نقاط المباراة الثلاث، خاصة أن الزمالك تواجد في الملعب في الموعد المحدد وفقا للائحة.

وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وكان محمود بسيوني حكم المباراة قام بإلغاء المباراة رسمياً بعد مرور 20 دقيقة، نتيجة عدم وصول المنافس إلى استاد القاهرة لخوض اللقاء.