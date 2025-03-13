شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة ويتأهل إلى نصف نهائى كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 3-1 في ربع نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مواجهات بلاى أوف دور نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على كمدار يومى 16، 18 مارس الجارى، بينما تم تحديد يوم 19 من نفس الشهر لإقامة مباراة فاصلة إن وجدت. ويتنافس فى قبل النهائى على مدار اليومين الاتحاد السكندرى مع بتروجت و الزمالك مع الأهلى.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.

وأقيمت مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 بحضور جماهيري وفقا لقرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة.