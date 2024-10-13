شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عالمى: قيمة الكهرباء تتراوح من 60 لـ65% بماكينات الغزل ولابد من خفضها والان مع تفاصيل الخبر

كشف الخبير العالمي، برنو شينك رئيس قسم التكنولوجيا بشركة ريتر لتصنيع ماكينات الغزل أن أهمية الماكينات الجديدة يتمثل في أمرين الأول زيادة الإنتاجية والثاني خفض استهلاك الكهرباء، لا سيما أن استهلاك الطاقة ثاني بند مكلف في مصنع الغزل وبالتالي لابد ان يكون الاستهلاك مناسب، حيث إن استخدام الكهرباء يكلف من 60 إلي 65% من التكلفة .

ومؤخرا تم تدشين أول مركز اقليمى لصيانة ماكينات الغزل وتوفير قطع الغيار "نوبل ريتر" في منطقة برج العرب الصناعية بحضور رؤساء شركات الغزل والنسيج.

وأضاف شينك، أن أهمية الآلات الجديدة يتمثل أيضا في تحسين الجودة بجانب الإنتاجية مع خفض التكلفة مما يزيد المنافسة، منوها لأهمية الاهتمام بقسم الغزل، فيما يتعلق بالعمال لأن عددهم كبير ولابد أن تكون كل الماكنات تعمل وأن الصيانة كفيلة بتحسين جودة المنتج، وهذا يقلل الضوضاء والتلوث أيضا.

وأشار إلى أن مصنع الغزل يربح من عدة وسائل منها زيادة سعر الخيط، وهذا صعب أو تقليل المادة الخام وتقليل التغيرات والتعديلات المطلوبة في مصنع الغزل، ومن الأسهل تقليل التعديلات من خلال أكثر من عنصر تساهم في خفض السعر، منها استهلاك الكهرباء وخفض العوادم والأجور واستهلاك قطع الغبار والأجزاء التي تتغير.

وأشار الي أهمية وجود حلول ومقترحات منها اكتشاف الأخطاء ومعالجتها وتغيير بعض الاجزاء لضمان انتاجية وجودة عالية ، وتدريب عمال الانتاج بالكامل علاوة على الاصلاح والصيانة.