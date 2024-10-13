9 فوائد صحية لتناول نظام غذائي متوازن يوميًا

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سواء كنت شابًا أو في منتصف العمر أو كبيرًا في السن، فإن اتباع نظام غذائي متوازن أمر لا بد منه بداية من الخضروات والفواكه الملونة، إلى البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية، يجب أن تتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية. يجب أن ينصب تركيزك على تغذية جسمك بالبروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن المختلفة.

إن اتباع نظام غذائي صحي يعني أيضًا أنك بحاجة إلى التخلي عن الأطعمة شديدة المعالجة والحد من تناول الملح والسكر. يجب أن تلتزم بنظام غذائي متوازن لأنه يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك العقلية والجهاز الهضمي والجهاز المناعي. يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من الأمراض. لذا، استمتع بفوائد النظام الغذائي المتوازن من خلال إعطاء أهمية للأطعمة الصحية.وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ما النظام الغذائي المتوازن؟

النظام الغذائي المتوازن هو النظام الذي يوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح" . ويشمل النظام مجموعة متنوعة من الأطعمة بألوان متعددة ونسب مناسبة. يجب أن يحتوي على:

الكربوهيدرات، وهي المصدر الرئيسي للطاقة، وتوجد في الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

البروتينات، فهي ضرورية للنمو وإصلاح الأنسجة. مصادر البروتين تشمل الأسماك ومنتجات الألبان والبقول والدجاج والمكسرات.

الدهون مهمة للطاقة، وتدعم نمو الخلايا، وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية. توجد الدهون الصحية في البذور والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.

الفيتامينات والمعادن ضرورية لوظائف الجسم، بما في ذلك دعم المناعة وإنتاج الطاقة. توجد هذه الفيتامينات والمعادن عادة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان.

الألياف مهمة لصحة الجهاز الهضمي، وتوجد في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.

ما فوائد النظام الغذائي المتوازن 1. يدعم الصحة العامة

يعتمد النظام الغذائي المتوازن على توفير العناصر الغذائية الأساسية لجسمنا. و هذه العناصر تساعد في الحفاظ على وظائف الجسم، وبالتالي تدعم الصحة العامة والرفاهية".

2. يعزز جهاز المناعة

إن تناول مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن يمكن أن يقوي جهاز المناعة ، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بالعدوى أو أي نوع من الأمراض.

3. يعزز الوزن الصحي

يمكن أن يساعد تناول العناصر الغذائية بشكل متوازن في تنظيم وزن الجسم من خلال منع الإفراط في تناول الطعام والتأكد من حصول جسمك على الكمية المناسبة من السعرات الحرارية. في المتوسط، تحتاج المرأة إلى 2000 سعر حراري يوميًا، ولكن هذا قد يختلف بناءً على العمر والوزن والطول، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة .

4. يحسن المزاج والصحة العقلية

خلال تحليل نُشر في مجلة Nature Mental Health في أبريل 2024، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا متوازنًا كانت لديهم فرص أكبر في التمتع بصحة عقلية وأداء إدراكي أفضل. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الصحية إلى تحسين وظائف المخ والمزاج، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب.

5. يزيد مستويات الطاقة

الكربوهيدرات والدهون الصحية ليست عدوك. فأنت تحتاج إليها جنبًا إلى جنب مع البروتينات لتوفير الطاقة المستدامة طوال اليوم. وهذا يمكن أن يساعدك في التغلب على الخمول، والحفاظ على نشاطك ويقظة ذهنك.

6. يدعم الهضم

يمكن للألياف، وخاصة تلك الموجودة في الخضروات والفواكه، أن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، و تعمل الأطعمة الغنية بالألياف على تعزيز الهضم الصحي، ومنع الإمساك، ودعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

7. يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يساعد النظام الغذائي المتوازن على الحماية من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري والسكتة الدماغية والسرطان، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية . كما يقلل النظام الغذائي المتوازن من خطر الإصابة بهذه الأمراض المزمنة من خلال تعزيز صحة القلب وتقليل الالتهابات.

8. يعزز صحة البشرة والشعر

تساهم العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A وC وE الموجودة في الفواكه والخضروات المختلفة في صحة البشرة ومظهرها المتوهج.

9. يحسن صحة العظام

إن تناول كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د من نظام غذائي متوازن يمكن أن يدعم كثافة العظام ويساعد في منع هشاشة العظام. يحتاج البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 19 عامًا إلى 700 مجم من الكالسيوم في اليوم، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة . أما بالنسبة لفيتامين د، فيحتاج البالغون إلى 10 ميكروجرام من هذا الفيتامين في اليوم، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية .