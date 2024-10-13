“الرياض للتعمير”.. مطورًا لصندوق استثمار عقاري بحجم يتجاوز 2.1 مليار ريال سعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة الرياض للتعمير عن تعيينها مطورًا لصندوق استثمار عقاري بحجم يتجاوز 2.1 مليار ريال سعودي؛ بهدف تطوير البنية التحتية لمشروع يمتد على مساحة 1.8 مليون متر مربع في شرق الرياض؛ ليسهم في تعزيز قطاع التطوير العقاري.

وستشارك “الرياض للتعمير” من خلال دورها مطورًا معيّنًا من قبل الصندوق، بتطوير البنية التحتية على كامل مساحة الأراضي البالغة 1.8 مليون متر مربع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير جهاد بن عبدالرحمن القاضي، أن الصندوق يستهدف تطوير البنية التحتية للأراضي ضمن نطاق عمل إستراتيجية الشركة التي تم الإعلان عنها مطلع العام 2023م، تحت شعار “نستثمر للنمو”؛ التي تهدف إلى تعظيم العوائد وتنويع الاستثمارات.

وتعتزم “الرياض للتعمير” توجيه قدراتها المالية وشراكاتها لإطلاق المزيد من المشروعات الاستثمارية والتطويرية في القطاعات العقارية الواعدة، مما يسهم في التطور الاقتصادي والعمراني للمملكة، وفي تحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن أصول الصندوق 3 قطع من الأراضي في حي الرمال، وحي القادسية، وحي الجنادرية، إضافة إلى مساهمة “الرياض للتعمير” بما نسبته 10% من حجم الصندوق .

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